DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Dicle Üniversitesi Polikliniklerinde Elektrik Kaynaklı Yangın Kontrol Altına Alındı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Polikliniklerindeki yangın, Diyarbakır itfaiyesinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; teknik inceleme elektrik tesisatını işaret etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:51
Dicle Üniversitesi Polikliniklerinde Elektrik Kaynaklı Yangın Kontrol Altına Alındı

Dicle Üniversitesi Polikliniklerinde Elektrik Kaynaklı Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Polikliniklerinde çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Müdahale süreci

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kurumlarına ulaşan ihbar üzerine polikliniklere ivedi şekilde intikal ederek müdahale etti. Ekiplerin olay yerine ulaştığında binanın neredeyse tüm katlarında yoğun dumanla karşılaştığı belirtildi.

Yapılan ilk incelemede yangının, binanın içerisindeki elektrik şaftında bulunan kablolardan çıktığı tespit edildi. Erken ve etkili müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Tahliye ve güvenlik kontrolleri

Güvenlik amacıyla bina içindeki vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri ve görevli personel tarafından tüm katlarda detaylı kontroller gerçekleştirildi. Olumsuzlukların giderilmesinin ardından olay yeri incelemesi tamamlanarak bina görevlilere teslim edildi.

Teknik inceleme bulguları

Yangın mahallinde yürütülen teknik incelemelerde, elektrik kabloları ve bağlantı ekipmanlarında aşırı ısınmaya bağlı karbonlaşma ve ark izleri gözlemlendi. Yapılan değerlendirmede yangının ana kaynağının, yapının mevcut elektrik tesisatının ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış olmasından kaynaklandığı belirtildi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN ERKEN VE HIZLI MÜDAHALESİYLE DİCLE...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN ERKEN VE HIZLI MÜDAHALESİYLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ POLİKLİNİKLERİNDE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN ERKEN VE HIZLI MÜDAHALESİYLE DİCLE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kandıra'da 55 Hayvan Kurtarıldı — Açlık ve Bakımsızlık İddiası
2
Salihli'de Durdurulan Araçta 50 Gram Esrar Ele Geçirildi
3
Ceyhan'da Takside 1 Kilo 39 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi — 5 Tutuklama
4
Bakırköy'de 40 Bin Dolarlık Saat Dolandırıcılığı: 3 Şahsa 7'şer Yıla Kadar Hapis
5
Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 90 Yaşındaki A.P. İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
Seçil Erzan davası: 102 yıl 4 ay hapis ve 'iradeleri sakatlandı' gerekçesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları