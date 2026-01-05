Dicle Üniversitesi Polikliniklerinde Elektrik Kaynaklı Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Polikliniklerinde çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Müdahale süreci

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kurumlarına ulaşan ihbar üzerine polikliniklere ivedi şekilde intikal ederek müdahale etti. Ekiplerin olay yerine ulaştığında binanın neredeyse tüm katlarında yoğun dumanla karşılaştığı belirtildi.

Yapılan ilk incelemede yangının, binanın içerisindeki elektrik şaftında bulunan kablolardan çıktığı tespit edildi. Erken ve etkili müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Tahliye ve güvenlik kontrolleri

Güvenlik amacıyla bina içindeki vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri ve görevli personel tarafından tüm katlarda detaylı kontroller gerçekleştirildi. Olumsuzlukların giderilmesinin ardından olay yeri incelemesi tamamlanarak bina görevlilere teslim edildi.

Teknik inceleme bulguları

Yangın mahallinde yürütülen teknik incelemelerde, elektrik kabloları ve bağlantı ekipmanlarında aşırı ısınmaya bağlı karbonlaşma ve ark izleri gözlemlendi. Yapılan değerlendirmede yangının ana kaynağının, yapının mevcut elektrik tesisatının ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış olmasından kaynaklandığı belirtildi.

