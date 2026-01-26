Tekirdağ'da alkollü sürücü bariyer ve aydınlatma direğine çarptı

Tekirdağ Ergene'de alkollü sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı; sürücü yara almadı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 23:59
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 00:00
Tekirdağ'da alkollü sürücü bariyer ve aydınlatma direğine çarptı

Tekirdağ'da alkollü sürücü bariyer ve aydınlatma direğine çarptı

Kaza Çorlu-Ergene Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Kaza, Çorlu-Ergene Çevre Yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde, Marmaracık istikametine seyir halindeyken meydana geldi.

Sürücü B.B. yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü. Olayda B.B. yara almadan kurtulurken, devrilen aydınlatma direği ve bariyerlerde hasar oluştu.

Kaza esnasında fırlayan cisimler nedeniyle karşı yönden gelen başka bir otomobilde de hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Bölge Trafik, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Çorlu Bölge Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü B.B.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, işlemlerinin tamamlanması için karakola sevk edildi.

ERGENE'DE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

ERGENE'DE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

ERGENE'DE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar’da Çardağa Asılan Köpeğin Ölümü: Bolvadin’de Çok Yönlü Soruşturma
2
Dalaman'da Otomobilin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
3
İskenderun'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
4
Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Eyüpsultan: İBB'ye Bağlı 'Yuvamız İstanbul' Kreşinde Darp ve İstismar İddiası
6
Tarsus'ta Komşu Kurşunu: Baran Abdi Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları