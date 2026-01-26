Tekirdağ'da alkollü sürücü bariyer ve aydınlatma direğine çarptı

Kaza Çorlu-Ergene Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Kaza, Çorlu-Ergene Çevre Yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde, Marmaracık istikametine seyir halindeyken meydana geldi.

Sürücü B.B. yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü. Olayda B.B. yara almadan kurtulurken, devrilen aydınlatma direği ve bariyerlerde hasar oluştu.

Kaza esnasında fırlayan cisimler nedeniyle karşı yönden gelen başka bir otomobilde de hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Bölge Trafik, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Çorlu Bölge Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü B.B.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, işlemlerinin tamamlanması için karakola sevk edildi.

