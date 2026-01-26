Arnavutköy'de İETT Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Arnavutköy'de yağışlı yolda İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 kişi yaralandı, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 23:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 23:59
Arnavutköy'de İETT Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, karşı yönden gelen 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Otobüste bulunan yolcular ise yara almadan kazayı atlattı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

