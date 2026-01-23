Ankara Mamak'ta Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Bileği Kırılan Yasin Arslantaş, 11 Platin Takıldı

Mamak'ta 29 Aralık'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen 35 yaşındaki Yasin Arslantaş'ın bileği kırıldı; 11 platin takıldı, kalıcı his ve hareket kaybı riski var.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:13
29 Aralık günü Mamak'ta meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Yasin Arslantaş yaşadığı apartman önünde sahipsiz köpekler tarafından kovalandı. Kaçmaya çalışırken düşen Arslantaş'ın el bileği kırıldı; ameliyatla bilek kemiğine 11 adet platin takıldı ve kolunda kalıcı his ile hareket kaybı riski oluştu.

Olayın ayrıntıları

Alınan bilgilere göre, Arslantaş apartmandan çıkış yaptığı sırada yaklaşık 10 sahipsiz köpek tarafından kovalandı. Kaçmaya çalışırken ayağının kayması sonucu düştü ve el bileği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Arslantaş ameliyat edildi ve bileğine 11 platin yerleştirildi. Olay sonrası maddi ve manevi zarara uğradığını söyleyen Arslantaş, belediye ekiplerinin başıboş köpeklerle yeterince ilgilenmediğini iddia etti.

Mağdurun anlatımı

Arslantaş olayla ilgili, "Sabah apartmandan çıkış yaptığım sırada arkamdan 9 köpeğin geldiğini gördüm. Saldırgan haldelerdi. Bana saldırmak üzerelerdi. Kaçmaya çalışırken ayağım kaydı ve düştüm. Bileğimde 15 dikiş ve 11 platin var. İki ay boyunca kolum bu halde kalacak ve ardından da yine 2 buçuk ay fizik tedavi süreci olacak. Doktorlar his ve hareket kaybımın olacağını söylediler. Bileğimden büyük kemiğin kırılmasından dolayı zorlu bir süreç geçiriyorum. 3 saatlik bir ameliyat geçirdim" dedi.

Belediye ve şikayet süreci

Arslantaş, belediye görevlilerinin olayla yeterince ilgilenmediğini belirterek yetkililere ulaşmakta güçlük çektiğini anlattı. "Mamak Belediyesinin ilgilenmesi gerektiğini söylediler. Kendilerine ulaşamadım. Yaklaşık 20 gün sonra dönüş yaptılar. O dönüşü de CİMER’e yaptığım şikayetten dolayı yaptıklarını söylediler. Köpekleri toplamaya geldiklerini söylediler ama yapmadılar. Çevrede hala köpekler var" ifadelerini kullandı.

Aile ve psikolojik etkiler

Olayın ailesi üzerinde de derin etkiler bıraktığını söyleyen Arslantaş, "7 yaşında bir kızım var. Okul servisine yazdırmak zorunda kaldık köpekler yüzünden. O da korktu ve etkilendi bu durumdan. Psikolojik olarak çok kötüyüm. Köpek gördükçe sokak değiştiriyorum. Eşim de işinden izin almak zorunda kaldı. Ailecek psikolojik olarak da çok etkilendik bu durumdan" dedi.

Arslantaş, hem sağlık hem de iş gücü kaybı nedeniyle zor günler geçiriyor; belediye ve yetkililerden sorunun kalıcı çözümü için adım atılmasını talep ediyor.

