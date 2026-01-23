Karacabey'de zırhlı araç kazası: 8 kilogram altın için firma açıklaması

Karacabey'deki zırhlı araç kazasında kaybolan 8 kilogram altınla ilgili firma, sabotaj olmadığını ve aramaların güvenlik güçleriyle sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:09
Karacabey'de zırhlı araç kazası: 8 kilogram altın için firma açıklaması

Karacabey'de zırhlı araç kazası: 8 kilogram altın için firma açıklaması

Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında 20 Ocak gecesi gerçekleşen zırhlı araç kazasında kaybolan 8 kilogram altına ilişkin şirketten yazılı açıklama yapıldı. Firma, olayda herhangi bir sabotaj, kasıt ya da art niyet bulunmadığını bildirdi.

Firma açıklamasının öne çıkanlar

Açıklamada, kazaya karışan araçta görev yapan personellerin tamamının kendi bünyelerinde yer alan güvenilir ve deneyimli çalışma arkadaşları olduğu vurgulandı. Personelimizin sağlık ve güvenliği şirketimiz için her şeyin önündedir. Meydana gelen kazada görevli personellerin hafif yaralanmalarla kurtulduğu kaydedildi.

Firma, kaza sonrası yapılan kontrollerde araçta taşınan 11 adet 1 kilogramlık külçe altının bir kısmının kazanın etkisiyle aracın iç bölümünde farklı noktalara savrulduğunun tespit edildiğini açıkladı. Kayıp olduğu değerlendirilen külçelere yönelik arama çalışmalarının hurdaya dönen araç içerisinde ve olay sahasında güvenlik güçleriyle koordineli şekilde titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Arama çalışmaları ve süreç

Şirket, Söz konusu külçelerin de bulunacağına dair kanaatimiz tamdır. ifadesini kullanarak, sürecin ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde şeffaf ve kontrollü biçimde yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

8 KİLO ALTININ KAYBOLDUĞU ZIRHLI ARAÇ KAZASINA İLİŞKİN FİRMADAN AÇIKLAMA

8 KİLO ALTININ KAYBOLDUĞU ZIRHLI ARAÇ KAZASINA İLİŞKİN FİRMADAN AÇIKLAMA

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da ULTRANS'a Ait Lastik Deposu Alevlere Teslim
2
İzmir Menemen'de Silahlı Saldırı: Eski Erkek Arkadaş Gözde Akbaba’yı Vurdu
3
Şanlıurfa Merkezli Sosyal Medya Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
4
Keşan'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı — 2 Yaralı
5
Hatay'da Trafik Kazası: Kaygan Zeminde Dereye Uçan Otomobilde 5 Yaralı
6
Karacabey'de zırhlı araç kazası: 8 kilogram altın için firma açıklaması
7
İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları