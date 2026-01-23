Karacabey'de zırhlı araç kazası: 8 kilogram altın için firma açıklaması

Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında 20 Ocak gecesi gerçekleşen zırhlı araç kazasında kaybolan 8 kilogram altına ilişkin şirketten yazılı açıklama yapıldı. Firma, olayda herhangi bir sabotaj, kasıt ya da art niyet bulunmadığını bildirdi.

Firma açıklamasının öne çıkanlar

Açıklamada, kazaya karışan araçta görev yapan personellerin tamamının kendi bünyelerinde yer alan güvenilir ve deneyimli çalışma arkadaşları olduğu vurgulandı. Personelimizin sağlık ve güvenliği şirketimiz için her şeyin önündedir. Meydana gelen kazada görevli personellerin hafif yaralanmalarla kurtulduğu kaydedildi.

Firma, kaza sonrası yapılan kontrollerde araçta taşınan 11 adet 1 kilogramlık külçe altının bir kısmının kazanın etkisiyle aracın iç bölümünde farklı noktalara savrulduğunun tespit edildiğini açıkladı. Kayıp olduğu değerlendirilen külçelere yönelik arama çalışmalarının hurdaya dönen araç içerisinde ve olay sahasında güvenlik güçleriyle koordineli şekilde titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Arama çalışmaları ve süreç

Şirket, Söz konusu külçelerin de bulunacağına dair kanaatimiz tamdır. ifadesini kullanarak, sürecin ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde şeffaf ve kontrollü biçimde yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

