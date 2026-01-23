Nazilli’de iş kazası: Operatör Mustafa Karaca hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sandviç panel çatının kırılması sonucu yaklaşık 8 metre düşen makine operatörü Mustafa Karaca (42) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:46
Öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında müdahale yetersiz kaldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir fabrikada öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında, çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan makine operatörü Mustafa Karaca (42), makinenin kayışını değiştirmek amacıyla çatıya çıktı. Sandviç panel kaplama olan çatının kırılması sonucu dengesini kaybeden Karaca, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Karaca’nın düştüğünü gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Karaca, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

