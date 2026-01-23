Şanlıurfa Merkezli Sosyal Medya Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen sosyal medya kaynaklı nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5 gözaltı, 3 tutuklama; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:08
Operasyonun ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya platformları üzerinden bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli operasyon düzenlendi.

Operasyon, Hatay, Mardin, Denizli ve Batman illerini de kapsayacak şekilde toplam 5 ilde gerçekleştirildi. Emniyet güçleri aynı anda 5 farklı adrese baskın düzenledi ve 5 zanlı gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen deliller arasında 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet taşınabilir harici disk ve 6 adet USB bellek bulunuyor.

Adli süreç

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

