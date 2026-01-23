Keşan'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı — 2 Yaralı

Keşan'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil önce refüjdeki beton çiçekliğe ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza anı ve müdahale

Alınan bilgiye göre, Rasim Ergene Caddesi üzerinden Adalet Sarayı istikametine giden Y.Ç. yönetimindeki 34 UH 3211 plakalı otomobil, Damla Sokak kesişimine geldiği sırada kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan çiçekliğe ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Y.Ç. ile araçtaki yolcu H.T. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Hastane ve soruşturma

Yaralılar kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

