Antakya Ürgenpaşa'da Konteyner Yatakhane Yangını

İtfaiye ekipleri alevleri hızlıca kontrol altına aldı

Hatay’ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi’nde bir şantiyede, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şantiyede çalışan işçilerin yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı ve etkili müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında hiçbir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak konteyner yatakhane kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNER YATAKHANE YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.