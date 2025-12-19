DOLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 3 tahliye

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında Zuhal Böcek, H.T.A. ve S.E. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:19
Şüpheliler yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ile H.T.A. ve S.E. hakkında tahliye kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son ifadeleri alınan tutuklu şüpheliler için mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanarak bugün tahliye kararı verildi.

Zuhal Böcek hakkında daha önceki süreçte de işlemler bulunduğu kaydedildi. Gökhan Böcek ile 2024 yılında evlenen Zuhal Böcek, 27 Temmuz sabahı Antalya'dan uçarak gittiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, savcılıktaki işlemlerinin ardından "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve 31 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı.

Mahkemenin bugünkü kararında, Zuhal Böcek ile H.T.A. ve S.E.'nin serbest bırakılmasına ancak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

