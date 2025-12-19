DOLAR
Samsun'da Nakliyatçı Baba-Oğulu Vuran Eski Ortak 22 Yıl 1 Ay Hapis

Samsun'da nakliyat şirketi sahibi Suat ve oğlu Osman Tüfekçi'yi silahla ağır yaralayan eski ortak Halit Sincak, toplam 22 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:07
Olay ve dava süreci

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Kamyon Garajı'nda 28 Ocak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, nakliyat şirketi sahibi Suat Tüfekçi (73) ve oğlu Osman Tüfekçi (45), kendilerine ait işyerinin yazıhanesinde eski ortakları Halit Sincak (59)'ın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan baba ve oğul, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Halit Sincak, Atakum ilçesinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 29 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme, Sincak'ı Suat Tüfekçi'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 5 ay, Osman Tüfekçi'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl ve ruhsatsız silahtan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın toplam 22 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

