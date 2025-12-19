Samsun'da Nakliyatçı Baba-Oğulu Vuran Eski Ortak 22 Yıl 1 Ay Hapis

Olay ve dava süreci

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Kamyon Garajı'nda 28 Ocak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, nakliyat şirketi sahibi Suat Tüfekçi (73) ve oğlu Osman Tüfekçi (45), kendilerine ait işyerinin yazıhanesinde eski ortakları Halit Sincak (59)'ın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan baba ve oğul, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Halit Sincak, Atakum ilçesinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 29 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme, Sincak'ı Suat Tüfekçi'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 5 ay, Osman Tüfekçi'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl ve ruhsatsız silahtan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın toplam 22 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

