Yahşihan İrtikap İddianamesi: Eski Başkan Ahmet Sungur ve 35 Milyon TL İddiası

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte bazı eski belediye yöneticileri, imar sorumluları ve iş adamları hakkında hazırlanan iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

İddianame ve suçlamalar

İddianamede, şüpheliler hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçlaması yer aldı. Suçlamalar arasında, iskan ve imar süreçlerinde yetki kötüye kullanılarak müteahhitten 35 milyon TL'yi aşan ödemelerin alındığı ve kararların bu talepler doğrultusunda şekillendirildiği öne sürüldü. Dosyada müşteki müteahhit C.S.'nin beyanları, banka hareketleri, MASAK raporları, HTS kayıtları ve mesajlaşma içeriklerinin delil olarak yer aldığı belirtildi.

Ay Yıldız projesi ve tedbir iddiaları

İddianamede, Yahşihan'daki 'Ay Yıldız' inşaat projesinin iskan ve imar süreçlerinde müteahhitten haksız menfaat temin edildiği iddiası yer aldı. Müşteki C.S.'nin ifadesine göre, daire satışlarının tamamlanabilmesi için bazı daireler devredildi; arsa sahibi vekili ve gizli ortak olduğu ileri sürülen kişiler tarafından 'mal kaçırma' iddiasıyla iskan iptali davası açılarak 64 dairenin tapusuna tedbir konulduğu bildirildi. Tedbirlerin kaldırılması ve davadan vazgeçilmesi karşılığında 15 milyon TL ile 3 milyon TL avukatlık ücreti talep edildiği iddiası yer aldı.

Resmi sıfatı olmayanların etkisi ve yüksek cezalar tehdidi

İddianamede, resmi sıfatları olmadığı öne sürülen bazı kişilerin belediyede fiili karar verici konumunda hareket ettiği, U.B., C.Y., O.U. ve S.A.'nın projeye ilişkin süreçlerde etkili oldukları savunuldu. Bu kişiler tarafından binanın 'kaçak yapı' konumuna düşürülebileceği ve 120-130 milyon TL'ye varan idari para cezası uygulanabileceği şeklinde tehditler yöneltildiği iddia edildi. Ayrıca 2024 Eylül ve Ekim aylarında milyonlarca liralık yeni ödemeler yapıldığı, yapı tadilat ruhsatı verildiği ancak projelerin teslim edilmediği ve ödeme yapılmaması halinde ruhsatın iptal edileceği baskılarının kurulduğu öne sürüldü.

Gizli görüşme ve 35 milyon TL'ye düşen talep

İddianamede, Ahmet Sungur'un kendisine ait villada müşteki müteahhitle yaptığı gizli görüşmenin ayrıntılarına yer verildi. Görüşmede çözüm olarak bir arsanın satın alınıp belediyeye hibe edilmesi ve emsal hakkının 1878 ada 5 parselde kullanılması teklifinin sunulduğu, maliyetin önce 200 milyon TL olarak ifade edildiği, sonra 45 milyon TL'ye, ardından 35 milyon TL'ye düşürüldüğü iddia edildi. Sungur'un görüşmede kullandığı ileri sürülen sözlere de iddianamede yer verildi.

Mesaj kayıtları, para transferleri ve araç tespiti

Dosyada, para transferlerine ilişkin IBAN paylaşımlarının mesaj kayıtlarıyla örtüştüğü ve 'başkan aradı, hallet şu işi' şeklindeki mesajların iddiaları güçlendirdiği değerlendirildi. Müşteki C.S.'nin talimatıyla para transferlerini gerçekleştirdiği belirtilen Ö.B.'nin ifadesinde, farklı hesaplara banka yoluyla ve elden toplam 35 milyon TL gönderildiği, ayrıca A.İ.'ya 12 milyon 500 bin TL ödendiği ifade edildi. Araştırmada, iş adamı U.B.'nin şirketi adına kayıtlı 2022 model Audi A8 marka aracın bulunduğu ve bu aracın Ahmet Sungur tarafından kullanıldığına dair 4 Eylül 2025 tarihli tespit tutanağının dosyada yer aldığı bildirildi.

MASAK bulguları ve para trafiğinin gizlenmesi

İddianamede yer alan MASAK raporlarına göre paranın ağırlıklı olarak Y.N.Y.'ın hesaplarında toplandığı, dağıtımın ise U.B.'nin yönlendirmesiyle yapıldığı, banka hesapları, elden teslimatlar, kredi kartı kullanımları ve üçüncü kişiler üzerinden transferlerle para trafiğinin gizlendiği belirtildi. Başsavcılık, belediye başkanının kamu gücünü kullanarak sürecin nihai karar vericisi olduğu kanaatine vardığını kaydetti.

Şikayetçi olmama iddiası ve maddi destek beyanları

Savunma ve mağdur beyanları da iddianamede yer aldı. S.G.Ç.'nin ifadesinde, Ahmet Sungur ile yaklaşık 5 yıldır gönül ilişkisi yaşadığını, maddi destek gördüğünü, farklı kişiler aracılığıyla kira ve geçim giderlerinin karşılandığını söylediği, kendisine araç temin edildiğini beyan ettiği aktarıldı. S.G.Ç., 31 Mayıs 2024'te darp edildiğini ve o gün şikayetçi olmadığını belirttiğini, bazı kişilerin şikayetçi olmaması için kendisine toplam 10 milyon TL teklif edildiğini ve 1 milyon TL'yi elden aldığı, kalan için teminat olarak ev verildiğini öne sürdü.

Ceza istemi

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede şüphelilerin eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 250/1 maddesi kapsamında 'icbar suretiyle irtikap' suçunu oluşturduğunu, suçun zincirleme işlendiği gerekçesiyle TCK 43/1'in uygulanması gerektiğini belirtti. Talep edilen cezalar dikkate alındığında, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması halinde yaklaşık 6 yıl 3 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası istemi yer aldı.

