Antalya'da Karne Günü Faciası: Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Öğrenci Öldü

Antalya'da karneye giderken motosikletin refüje çarpması sonucu 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:26
Antalya'da Karne Günü Faciası: Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Öğrenci Öldü

Antalya'da Karne Günü Faciası: Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Öğrenci Öldü

Kaza

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, karne törenine yetişmeye çalışan iki lise öğrencisinin içinde bulunduğu motosiklet virajı alamayarak refüje çarptı. Plakası 07 CAA 21 olan motosikletten fırlayan öğrencilerin mont ve ayakkabıları metrelerce uzağa savruldu.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Hasan D. (16) hayatını kaybetti. Arkadaşı O.Y.S. ise yoğun bakımda tedavi altına alınmış olup sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Morg ve Acılı Aile

Hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Acılı aile morga gelerek cenazeyi teslim aldı; anne ayakta durmakta zorlanırken yakınlarının desteğiyle ayakta kalabildi. Anne, oğlunu görünce "Hasan, oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

ANTALYA’DA KARNE ALMAK İÇİN OKULA GİTMEYE ÇALIŞAN İKİ LİSE ÖĞRENCİSİNİN MOTOSİKLETİ VİRAJI...

ANTALYA’DA KARNE ALMAK İÇİN OKULA GİTMEYE ÇALIŞAN İKİ LİSE ÖĞRENCİSİNİN MOTOSİKLETİ VİRAJI ALAMAYARAK REFÜJE ÇARPTI. KAZADA 16 YAŞINDAKİ HASAN D. HAYATINI KAYBEDERKEN, ARKADAŞI AĞIR YARALANDI. ADLİ TIP ÖNÜNDE CANSIZ BEDENİNİ TESLİM ALAN ACILI ANNE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ, "HASAN, OĞLUM" DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ.

ANTALYA’DA KARNE ALMAK İÇİN OKULA GİTMEYE ÇALIŞAN İKİ LİSE ÖĞRENCİSİNİN MOTOSİKLETİ VİRAJI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
2
Kastamonu'da İntihar Notuyla Tefeci Şebekesi Çökertildi: 9 Tutuklama
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Konya'da Silahlı Olay: Kız Kardeşini Öldürüp Annesini Yaralayan Şüpheli İntihar Etti
5
Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu
6
Bozcaada’da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı
7
Kayseri'de Fabrikada İş Kazası: 2. Kattan Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları