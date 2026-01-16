Antalya'da Karne Günü Faciası: Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Öğrenci Öldü

Kaza

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, karne törenine yetişmeye çalışan iki lise öğrencisinin içinde bulunduğu motosiklet virajı alamayarak refüje çarptı. Plakası 07 CAA 21 olan motosikletten fırlayan öğrencilerin mont ve ayakkabıları metrelerce uzağa savruldu.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Hasan D. (16) hayatını kaybetti. Arkadaşı O.Y.S. ise yoğun bakımda tedavi altına alınmış olup sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Morg ve Acılı Aile

Hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Acılı aile morga gelerek cenazeyi teslim aldı; anne ayakta durmakta zorlanırken yakınlarının desteğiyle ayakta kalabildi. Anne, oğlunu görünce "Hasan, oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

ANTALYA’DA KARNE ALMAK İÇİN OKULA GİTMEYE ÇALIŞAN İKİ LİSE ÖĞRENCİSİNİN MOTOSİKLETİ VİRAJI ALAMAYARAK REFÜJE ÇARPTI. KAZADA 16 YAŞINDAKİ HASAN D. HAYATINI KAYBEDERKEN, ARKADAŞI AĞIR YARALANDI. ADLİ TIP ÖNÜNDE CANSIZ BEDENİNİ TESLİM ALAN ACILI ANNE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ, "HASAN, OĞLUM" DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ.