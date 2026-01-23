Antalya'da Klima Hırsızlığı Kameraya Yansıdı — 3 Kişi Tutuklandı

Antalya'da ev ve iş yerlerinden klima hırsızlığı yapan T.A., A.Ş. ve E.A., güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:33
Antalya'da Klima Hırsızlığı Kameraya Yansıdı — 3 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Klima Hırsızlığı Kameraya Yansıdı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla farklı tarihlerde meydana gelen klima hırsızlıklarına ilişkin 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Olay ve soruşturma

Polis ekipleri, 4 ev ile 7 iş yeri ve kuruma yönelik hırsızlık olaylarını inceleyerek güvenlik kamerası görüntülerini değerlendirdi. Görüntülerde klimaları çalan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Yakalama ve yargılama

Görüntülerden hareketle yakalanan şüphelilerin T.A., A.Ş. ve E.A. olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alındı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan anlar soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı.

ANTALYA'DA FARKLI TARİHLERDE MEYDANA GELEN KLİMA DIŞ ÜNİTELERİNİN ÇALINMASI OLAYLARI İLE İLGİLİ...

ANTALYA'DA FARKLI TARİHLERDE MEYDANA GELEN KLİMA DIŞ ÜNİTELERİNİN ÇALINMASI OLAYLARI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARDA ŞÜPHELİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI. ŞÜPHELİLERİN KLİMALARI ÇALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

ANTALYA'DA FARKLI TARİHLERDE MEYDANA GELEN KLİMA DIŞ ÜNİTELERİNİN ÇALINMASI OLAYLARI İLE İLGİLİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı
2
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
3
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
4
Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten
6
Vali Eldivan, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı
7
Furkan Apartmanı davasında 4. duruşma ertelendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları