Antalya'da Klima Hırsızlığı Kameraya Yansıdı — 3 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Klima Hırsızlığı Kameraya Yansıdı
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla farklı tarihlerde meydana gelen klima hırsızlıklarına ilişkin 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Olay ve soruşturma
Polis ekipleri, 4 ev ile 7 iş yeri ve kuruma yönelik hırsızlık olaylarını inceleyerek güvenlik kamerası görüntülerini değerlendirdi. Görüntülerde klimaları çalan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Yakalama ve yargılama
Görüntülerden hareketle yakalanan şüphelilerin T.A., A.Ş. ve E.A. olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alındı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan anlar soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı.
