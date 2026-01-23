Antalya'da Şiddetli Yağış ve Fırtına — Büyükşehir Ekipleri Seferber

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına sonrası Büyükşehir ekipleri Kumluca ve kent merkezinde gece boyunca müdahale edip hasar tespitine başladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:09
Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, olumsuzlukları gidermek için tüm birimleriyle sahaya çıktı.

ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yağış ve fırtınanın etkili olduğu noktalarda yoğun çalışma yürüttü. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde su baskınlarını önlemek amacıyla gider ve rögarların açık tutulmasına öncelik verdi. İtfaiye ekipleri de vatandaşların yardımına koştu.

Ekipler gece boyu çalıştı

Şiddetli yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Kumluca'da Büyükşehir ekipleri gece boyunca yoğun mesai yaptı. Kumluca'nın Kum ve Toptaş Mahallesi'nde sular altında kalan noktalarda ekipler vatandaşlara destek sağladı. Bir ahırda mahsur kalan hayvanlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Yağmurla birlikte kanallarda biriken ağaç dalları kepçelerle kaldırılarak su akışı sağlandı. Yağış nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilirken, ASAT ekipleri rögarların açık tutulması için yoğun çaba sarf etti.

Hasar tespit çalışması yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yağış ve fırtınanın yol açtığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla tüm birimleriyle sahada olmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Kumluca'da hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

