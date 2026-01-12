Antalya Kepez’te 150 Personelle Eş Zamanlı Operasyon: Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya Kepez’te 20 Adrese Eş Zamanlı Operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 150 personelle müdahale etti
Antalya’da, Kepez ilçesinde 20 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 ekip ve 150 personel görev aldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda, çeşitli kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarına ilişkin çok sayıda delil ele geçirildi.
Ele geçirilenler: 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 166 adet tabanca fişeği, 43 adet tüfek kartuşu, 505 adet sentetik uyuşturucu hap, 37 gram taş kokain ve 1 adet hassas terazi.
Operasyon kapsamında 10 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Soruşturma ve işlemler İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda devam ediyor.
