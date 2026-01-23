Antalya Kepez'te Minibüs Arkadan Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı

Antalya'da bir anlık dalgınlığın neden olduğu kazada, önünde ilerleyen kamyonete çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Kırçiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil S.B. yönetimindeki minibüs, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu önünde ilerleyen Şaban T. idaresindeki 15 ABH 146 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralananlar; Büşra B., 7 yaşındaki Firdevs A.B. ve Kamil S.B. olarak bildirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra kontrol amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Kaza Anı Kamerada

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüsün seyir halindeyken şeridinden çıkarak kamyonetin kasasına çarpıp ardından yan döndüğü görülüyor.

Kazaya şahit olan vatandaşlardan Fesih Gündoğdu olayı şu sözlerle anlattı: "Balkondaydık, bir gümbürtü geldi. Çöp kamyonu çöpleri boşaltıyor sandım. Dönüp baktığımda kaza olduğunu gördüm. Araba tersine dönmüş, kamyonet kaldırıma çıkmıştı. Aileydiler, küçük çocuk vardı. Kadının bacağında küçük kızın ise elinde bir yaralanma vardı. Verilmiş sadakaları varmış"

ANTALYA’DA SEYİR HALİNDEYKEN BİR ANLIK DALGINLIK SONUCU ÖNÜNDE GİTMEKTE OLAN KAMYONETE ÇARPAN MİNİBÜSTE BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI İSE BİR İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.