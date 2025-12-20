DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.781.333,25 -0,37%

Erbaa'da Motokurye Orhan Kocataş Evinin Önünde Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş, Ziya Gökalp Mahallesi'nde evinin önünde silahlı saldırıda yaşamını yitirdi; olay yerinde 7 boş kovan bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 05:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 06:03
Erbaa'da Motokurye Orhan Kocataş Evinin Önünde Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Erbaa'da motokurye evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda, 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş yaşamını yitirdi. Olay, ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak'ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Olay yeri ve ilk müdahale

Aile bireylerinin silah sesleri üzerine dışarı çıktıklarında yerde hareketsiz halde bulduğu Kocataş için durumu bildiren yakınları, olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Kocataş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kocataş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve deliller

Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan tespit edilirken, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirilemedi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden Orhan Kocataş'ın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. Soruşturmanın ilerlemesiyle ilgili yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

TOKAT (İHA) - TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE BİR MOTOKURYE, EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYARAK...

TOKAT (İHA) - TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE BİR MOTOKURYE, EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYARAK HAYATINI KAYBETTİ.

TOKAT (İHA) - TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE BİR MOTOKURYE, EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYARAK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S. yakalandı
2
Kayseri'de Alkollü ve Plakasız Motosiklet Sürücüsü Polis Kovalamacasında Yakalandı
3
ABD, Suriye'de Hawkeye Operasyonu görüntülerini yayınladı
4
Bursa'da Asayiş Uygulamaları: Ruhsatsız Silah ve Kumar Malzemeleri Ele Geçirildi
5
Sakarya Hendek'te Feci Kaza: D-100'de Yaya Hayatını Kaybetti
6
Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 bin 442 Paket Ele Geçirildi
7
Akyazı'da Baraka Alev Alev Yandı: Alkol Şişeleri Dikkat Çekti

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül