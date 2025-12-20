Erbaa'da Motokurye Orhan Kocataş Evinin Önünde Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Erbaa'da motokurye evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda, 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş yaşamını yitirdi. Olay, ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak'ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Olay yeri ve ilk müdahale

Aile bireylerinin silah sesleri üzerine dışarı çıktıklarında yerde hareketsiz halde bulduğu Kocataş için durumu bildiren yakınları, olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Kocataş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kocataş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve deliller

Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan tespit edilirken, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirilemedi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden Orhan Kocataş'ın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. Soruşturmanın ilerlemesiyle ilgili yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

