Üsküdar'da Takla Atan Otomobil Kazası — 1 Yaralı

TEM Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan mevkii — 04.30

Üsküdar'da seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 16 FF 991 plakalı araç önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Çamlıca bağlantı yolu Ünalan mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Olayda araç sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı, polis ekiplerinin yola dubalar dizerek kontrol sağlamasıyla aksadı. Otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

ÜSKÜDAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI : 1 YARALI