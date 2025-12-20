DOLAR
Üsküdar'da Takla Atan Otomobil Kazası — 1 Yaralı

Üsküdar'da TEM Çamlıca bağlantı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarpıp takla attı; araç sürücüsü yaralandı, durumu iyi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 05:03
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 05:23
TEM Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan mevkii — 04.30

Üsküdar'da seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 16 FF 991 plakalı araç önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Çamlıca bağlantı yolu Ünalan mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Olayda araç sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı, polis ekiplerinin yola dubalar dizerek kontrol sağlamasıyla aksadı. Otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

