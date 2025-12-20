DOLAR
Bursa'da Asayiş Uygulamaları: Ruhsatsız Silah ve Kumar Malzemeleri Ele Geçirildi

Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım’da düzenlenen uygulamalarda aranan şahıslar yakalandı; ruhsatsız tabanca, kumar malzemeleri ve yüksek idari para cezaları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 06:02
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 06:02
Bursa'da Asayiş Uygulamaları: Ruhsatsız Silah ve Kumar Malzemeleri Ele Geçirildi

Bursa'da asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yürütülen asayiş uygulamalarında çok sayıda aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız silah ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Gündüz uygulamaları

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen gündüz denetimlerinde 402 şahıs ve 125 araç sorgulandı. Bu kapsamda 1 yoklama kaçağı yakalandı.

Nilüfer'de akşam uygulamaları

Akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde 32 noktada yapılan sabit, hareketli yol ve umuma açık işyeri kontrollerinde 3 yoklama kaçağı yakalandı. Denetimlerde bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi. Ayrıca 10 araca 30.815 lira idari para cezası uygulanırken, bir sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatıldı.

Umuma açık işyeri ve kumar denetimleri

Umuma açık işyeri denetimlerinde iki işyerine 4207 Sayılı Kanun kapsamında ceza kesildi. Kumar denetimlerinde bir işyerinde tombala oynatıldığı tespit edildi; 28 kişiye toplam 258.916 lira idari para cezası uygulanarak işyeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

