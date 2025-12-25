Elazığ'da 'Dur' İhtarına Uymayan Motosikletliye 70 Bin 346 TL Ceza

Polis takibiyle yakalandı, motosiklet bağlandı

Elazığ'da akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde abartı egzoz ile seyreden, M.C.K. idaresindeki 23 AFK 363 plakalı motosiklete polis ekipleri tarafından 'dur' ihtarında bulunuldu. Sürücünün ihtara uymayarak kaçması üzerine ekipler takip başlattı.

Takip sonunda sürücü M.C.K., havalimanı kavşağında yakalandı. Yapılan işlemlerde sürücü hakkında 10 ayrı maddeden işlem yapıldı ve toplam 70 bin 346 lira para cezası kesildi.

Olayla ilgili olarak motosiklet ekipler tarafından bağlanarak emniyet önlemleri alındı. Süreçte uygulanan cezai yaptırımlar ve elde edilen bulgular yetkililerce kayıt altına alındı.

