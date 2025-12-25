DOLAR
İzmit’te köprü altında çıplak şahıs paniği: Polis müdahale etti

Yahyakaptan Mahallesi Elzem Sokak’taki köprü altında çıplak bir şahsın garip hareketleri vatandaşları tedirgin etti; polis gelerek şahsı giydirdi ve işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 22:25
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde köprü altında yaşanan olay, çevredekileri hem şaşırttı hem tedirgin etti.

Olayın Detayları

Olay, Yahyakaptan Mahallesi Elzem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen bir vatandaş, köprü altında çıplak bir şahsın yerde yattığını ve zaman zaman anlamsız hareketler sergilediğini fark etti. Durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, yaşanan anları görüntüledi.

Görüntülerde, şahsın bir süre köprü altında yerde yattığı ve ara sıra garip hareketler yaptığı görülüyor.

Polis Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çıplak halde bulunan şahsa müdahale etti. Ekipler, şahsı giydirerek kontrol altına aldı ve olayla ilgili işlem başlattı.

