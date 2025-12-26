Karabük'te Ambulans Otomobille Çarpıştı, 3 Sağlık Çalışanı Yaralandı

Namal Kavşağı'nda kaza

Karabük'te Namal Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta bıraktıktan sonra istasyona dönmek üzere olan Ercan G. yönetimindeki 78 DD 916 plakalı ambulans, Murat M. idaresindeki 78 ABL 976 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

Kazada ambulans sürücüsü Ercan G. ile sağlık çalışanları Hatice G.A. ve Seda Nur K. yaralandı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

