Elazığ'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 70 bin 346 lira ceza

Polis takibiyle yakalandı, motosiklet bağlandı

Elazığ'da akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde plakasız bir şekilde abartı egzozla gezen M.C.K. idaresindeki 23 AFK 363 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı.

Olay üzerine ekipler tarafından takip edilen sürücü, havalimanı kavşağında yakalandı. Yapılan işlemlerde sürücü hakkında 10 ayrı maddeden işlem yapıldı ve toplam 70 bin 346 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, olay yerinde motosikletin ekipler tarafından bağlandığı bildirildi.

