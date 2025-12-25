DOLAR
42,82 0,06%
EURO
50,38 0%
ALTIN
6.167,63 0,04%
BITCOIN
3.765.715,3 -0,09%

Bolu'da Tofaş Otomobil Alev Alev Yandı

Bolu'da Aşağı Soku Mahallesi'nde seyir halindeki Fiat Tofaş'ın motorundan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 00:13
Bolu'da Tofaş Otomobil Alev Alev Yandı

Bolu'da Tofaş Otomobil Alev Alev Yandı

Olay yeri ve müdahale

Bolu'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede aracın ön bölümünü sardı. Yangın, Aşağı Soku Mahallesinde, Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracın ön kısmını tamamen kapladı.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda araç ağır hasar alırken, söndürülen otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

BOLU’DA SEYİR HALİNDEKİ TOFAŞ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

BOLU’DA SEYİR HALİNDEKİ TOFAŞ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLEN OTOMOBİLDEN GERİYE HURDA YIĞINI KALDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 'Dur' İhtarına Uymayan Motosikletliye 70 Bin 346 TL Ceza
2
Bolu'da Tofaş Otomobil Alev Alev Yandı
3
İzmit’te köprü altında çıplak şahıs paniği: Polis müdahale etti
4
Sincan'da Tahliyeler Başladı: 11. Yargı Paketi Yürürlüğe Girdi
5
Elazığ'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 70 bin 346 lira ceza
6
Mersin'de Günübirlik Ev ve Eğlence Mekânlarına Denetim: 4 milyon 472 bin 102 TL Ceza
7
Karabük'te Ambulans Otomobille Çarpıştı, 3 Sağlık Çalışanı Yaralandı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika