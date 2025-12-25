Bolu'da Tofaş Otomobil Alev Alev Yandı

Olay yeri ve müdahale

Bolu'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede aracın ön bölümünü sardı. Yangın, Aşağı Soku Mahallesinde, Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracın ön kısmını tamamen kapladı.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda araç ağır hasar alırken, söndürülen otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

BOLU’DA SEYİR HALİNDEKİ TOFAŞ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI