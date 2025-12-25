DOLAR
Antalya Serik'te Minibüs Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Antalya Serik’te minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 1’i ağır 2 yolcu yaralandı; yangın söndürüldü, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:36
Kaza ve Müdahale

Antalya'nın Serik ilçesinin Aşağıkocayatak Mahallesinde, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İ.H.İ. idaresindeki 07 BOH 162 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürürken, olay üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü İ.H.İ. araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, yolculardan M.Ö. ile araçta sıkışan ve durumu ağır olduğu öğrenilen K.K., itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olayda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

