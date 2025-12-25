Antalya Serik'te Minibüs Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Kaza ve Müdahale

Antalya'nın Serik ilçesinin Aşağıkocayatak Mahallesinde, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İ.H.İ. idaresindeki 07 BOH 162 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürürken, olay üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü İ.H.İ. araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, yolculardan M.Ö. ile araçta sıkışan ve durumu ağır olduğu öğrenilen K.K., itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olayda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

