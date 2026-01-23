Antalya Serik'te Sağanak Felç Etti: Esnaf Su Baskınıyla Sabah Temizliğe Başladı

Antalya Serik'te sağanak hayatı felç etti: Esnaf sabah temizliğe başladı

Sağanak ve su baskınları

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, rögarların taşmasıyla birlikte yaşamı felç etti. Özellikle Çınaraltı Meydanı'nda meydana gelen su taşkınları, birçok iş yerinde maddi hasara yol açtı.

Yağmur kısa sürede şiddetini artırarak sağanağa döndü. Tıkanan rögarlar nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, iş yerlerini su bastı. Gece boyunca araçlar suyla kaplı yollardan güçlükle ilerlerken oluşan dalgalar, iş yerlerine giren suyu daha da artırdı.

Esnafın tepkisi ve temizleme çalışmaları

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zarar gören esnaf kendi imkânlarıyla temizlik çalışmalarına başladı. İş yeri su basan esnaf Murat Karasu, yaşananlara tepki göstererek şu sözleri kullandı: “Temizliğe başladık ama halkımızdan biraz destek bekliyoruz. Başka bir isteğimiz yok. Sadece yanımızda olduklarını hissetmek istiyoruz. Gece her yer sular altındaydı. Araçlar geçtikçe oluşan dalgalar suyu daha da içeri soktu. Yolu kesmediler, bu da zararı artırdı.”

Terzi esnafı Hüsamettin Işık ise durumu şöyle özetledi: “Allah’tan geldi. Yerde bulunan elbiseler ve kumaşlar tamamen sular altında kaldı. Çok şükür makinelerin motorlarına su ulaşmadı, yoksa zarar daha büyük olurdu.”

Çerezci Yunus Çalışkan yaşananları anlattı: “Akşam adeta bir ırmak iş yerimin içinden aktı. Ben 120 kiloyum, bir ara su beni bile sürükledi. Sonra ileride bir açılma oldu, su aniden çekildi. Ürünlerin çoğunu zamanında kaldırdık ama mobilyalar zarar gördü. Rögarlar sezon öncesi temizlenseydi bu yaşanmazdı. Kapaklar kaynaklı olduğu için açamadık, yapraklar sürekli tıkadı.”

Yetkililer ve hasar tespiti

Yaşanan su baskınlarının ardından Serik Kaymakamlığı'na bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Esnaf, özellikle yağışlı sezon öncesi altyapı ve rögar temizliklerinin düzenli yapılması gerektiğini vurguladı.

Baraka çöktü

Öte yandan, Orta Mahalle'de bulunan bir barakada aşırı yağış nedeniyle çökme olayı yaşandı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede baraka içinde herhangi bir kişinin bulunmadığını tespit etti.

Sabah iş yerini açmaya gelen Yusuf Baskın, durumu şöyle anlattı: “Sabah iş yerini açmaya geldiğimde barakanın çöktüğünü gördüm. Ekipleri aradım onlar da şu an inceliyor. Daha önce birileri bazen gelip kalıyordu. İnşallah bir şey yoktur.”

