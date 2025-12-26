DOLAR
Ardahan’da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Ardahan’da düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü sunumlarıyla alınan tedbirler ve 2026 planları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:55
Sunumlar ve koordinasyon değerlendirmesi

Ardahan’da düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı kapsamında, il genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları ve alınan tedbirler ele alındı.

Toplantıda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı. Sunumlarda vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar, yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri değerlendirildi.

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Hayrettin Çiçek, 2026 yılında da vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini amacıyla güvenlik birimlerinin sahadaki etkinliğinin artırılarak, koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

ARDAHAN'DA, İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

