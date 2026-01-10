Arnavutköy’de cami avlusunda silahlı saldırı: Reşit Timuçin (60) hayatını kaybetti

Arnavutköy’de cami avlusunda silahlı saldırı: Reşit Timuçin hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy’de önceki gün Adnan Menderes Camisi avlusunda silahlı saldırıya uğrayan Reşit Timuçin (60), tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesinde bulunan caminin avlusunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, avluda yürüyen Reşit Timuçin’in arkasından yaklaşarak bacaklarına ateş açtı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Timuçin yere yığıldı, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Timuçin hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Son işlemler

Hastanede devam eden tedavisinin ardından Reşit Timuçin, dün akşam hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü; işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze aile yakınlarına teslim edildi.

