Çanakkale'de Eşini 12 Yerinden Bıçakladı: 18,6 Yıl Hapis

Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, boşanma aşamasındaki eşi Minel Kılıçarslan'ı sokak ortasında 12 yerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan sanık hakkında kararını açıkladı.

Olayın Detayları

Olay, 12 Haziran günü Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. Ailesinin yanına dönen Minel Kılıçarslan, servisten indikten sonra çarşı merkezine yürüdüğü sırada, boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Sanık, yanında getirdiği bıçakla Minel Kılıçarslan'ı 12 yerinden bıçakladı. Kanlar içindeki kadın, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltı ve İddianame

Jandarma, şüpheli Eren Kılıçarslan'ı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından şüpheli hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma' suçlarından iddianame düzenlendi ve dava açıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Umurbey çarşı merkezindeki bıçaklama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Minel Kılıçarslan'ın arkasından gelen Eren Kılıçarslan'ın bıçak darbeleriyle yaraladığı, kadının kanlar içinde yere düştüğü ve saldırganın olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Mahkeme Süreci ve Savunma

Davanın 4'üncü duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mağdur Minel Kılıçarslan duruşmaya katılmazken, katılan vekili ile sanık ve sanık avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, karar öncesi sanığa son sözlerini sorma hakkı verdi. Sanık Eren Kılıçarslan duruşmada şöyle dedi: 'Ben pişmanım. Ben bu eylemi yaparken aldatıldığımı yeni öğrenen bir eş olarak gittim. Eşimle konuşmak için gittim bana hakaret edince yaralama girişiminde bulundum. Öldürme niyetim yoktu. Aldatma olayına gelinceye kadar eşimle hiç görüşmedim. Ondan öncesinde de her aradığımda hakarete uğradım. Minelin hırsızlık olayına dair beyanları farklı. Ben o psikolojiyle telefon falan görmedim. Olaydan sonra teslim oldum. O sırada nasıl telefon bulacağım. Bana tuzak kurulmuştur. Ailesiyle bana hakaret ediyorlardı. Ben psikopat biri olsaydım, bu olay mutfakta gerçekleştiğinde orada da da bıçaklar vardı. Ben istesem orda da öldürme eylemini gerçekleştirirdim.'

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanık hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs'ten 13,6 yıl, 'nitelikli hırsızlık' suçundan ise 5 yıl hapis cezası vererek toplam 18,6 yıl hapis cezasına hükmetti.

Kararda ayrıca, sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı ve haksız tahrik altında işlendiği gerekçesi ile cezanın neticeten 13 yıl 6 ay ve hırsızlık suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 18 yıl 6 ay hapis olarak hesaplandığı belirtildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Tepkiler ve İleri Süreç

Katılanın avukatı Av. Nur Yılmaz Güngören, haksız tahrik indiriminin kabul edilmediğini ve karara bu yönden itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Olayın hukuki süreci devam ederken, dosya üst mahkemeye taşınacak itiraz ve incelemelerle gündemde kalmaya devam edecek.

