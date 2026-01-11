Karabük’te İki Katlı Evde Yangın — Yenice Güney Köyünde Müdahale

Karabük’te İki Katlı Evde Korkutan Yangın

Yenice ilçesi Güney köyü Kapançukur Mahallesi'nde olay

Karabük’ün Yenice ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, bölge sakinlerini alarma geçirdi. Olay, ilçeye bağlı Güney köyü Kapançukur Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.M. isimli vatandaşa ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede büyüyerek çatıya da sıçradı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük hasara yol açan yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

