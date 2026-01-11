Antalya'da 12 Yaşındaki Çocuk Sulama Havuzunda Hayatını Kaybetti

Korkuteli Bayat Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda çocuk yaşamını yitirdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Bayat Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Abdullah Abdullah (12) isimli yabancı uyruklu çocuk sulama havuzuna düştü.

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye jandarma ve itfaiye ekiplerini sevk etti. Ailesinin gözleri önünde havuza düşen çocuğu kurtarmak için ilk olarak havuzdaki su boşaltıldı.

Daha sonra adrese gelen AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar, yaklaşık 4 metre derinliğindeki havuzun dibinde yaptıkları aramada çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Yapılan ilk incelemede çocuğun boğularak öldüğü değerlendirildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve gelişmeler takip ediliyor.

