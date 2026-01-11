Şanlıurfa'da 10 Katlı Binanın Giriş Katında Yangın

Şanlıurfa’da gece saatlerinde, Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesinde bulunan 10 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, bölgedeki vatandaşları korkuttu.

Müdahale ve Tahliye

Edinilen bilgiye göre olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bir yandan da binadaki vatandaşları güvenli şekilde tahliye etti.

Durum ve Soruşturma

Yangından etkilenen olmadı. Olayla ilgili olarak çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

