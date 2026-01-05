Eskişehir'de Cinayet: Deniz Oktay’ı Boğup 2 Gün Boyunca Cesedi Yakan Zanlı Mahkemede

Eskişehir'de vahşet: Deniz Oktay'ı boğup iki gün art arda yaktığını itiraf etti

Eskişehir'de 30 yaşındaki Deniz Oktay'ın kaybolmasının ardından, 22 Nisan 2025 tarihinde Tepebaşı ilçesi, Kozkayı ve Buldukpınar mahalleleri arasındaki Kavacık mevkii'nde ormanlık alanda yakılmış bir kadın cesedi bulundu. Yapılan kimlik tespitinde, cesedin bir haftadır kayıp olan Deniz Oktay'a ait olduğu belirlendi.

Olayın ortaya çıkışı

Polis ekiplerinin bölgedeki araştırmaları sonucu bulunan cesedin yanmış olması, soruşturmayı yoğunlaştırdı. Zanlı olarak tutuklanan İdris Gökmen ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; duruşmaya tutuklu sanık, mağdur yakınları ve beş tanık katıldı.

Sanığın ifadesi

Sanık İdris Gökmen mahkemede verdiği ifadede, yaşananları ayrıntılı şekilde anlattı ve şu sözleri sarf etti: "Deniz’in boğazını sıktım, bıraktığımda hırlıyordu, olay günü değil ertesi gün korkup aynı yere gidip Deniz’in cesedine benzin döküp yaktım. Ertesi gün yine benzin döküp yaktım".

İdris Gökmen ifadesinde ayrıca ilişkiler, buluşmalar ve tartışmaya ilişkin şu anlatımı yaptı: "Tepebaşı Belediyesi’nde Park ve Bahçelerde çalışıyordum. Deniz’in kardeşi Elvan ile ilişkim olmuştu. Deniz ile 2 ay ilişkim oldu. Ramazan Bayram’ında Deniz gezmek istedi ben de ehliyetimin olmadığını söyledim..." (Mahkemedeki ayrıntılı ifadeye göre sanığın söylemleri duruşma tutanağında yer aldı.)

Tanık beyanları

Deniz Oktay'ın kız kardeşi Elvan Oktay mahkemede, "İdris’le 5-6 yıldır tanışırım. Son zamanlarda arkadaş gibiydik. Deniz, İdris’e ‘enişte enişte’ diyordu" dedi ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Ev arkadaşı Emine Dumanoğlu (50) ise ifadede, "İdris’i tanımam, Denizle 2017 beri aynı evdeyim... 15 dakika kadar durdu İdris ile aradı, ‘Arabaya gel sigara içeceğiz’ dedi. Telefonun hoparlörü açıktı ‘Arabaya gel sigara içeceğiz’ dedi" şeklinde beyanda bulundu.

Tanık Hamdi Özcan de duruşmada konuştu: "Deniz’i evine bıraktım. Eve geldim Deniz aradı, ‘İdris aradı çıkayım mı?’ dedi" ifadelerini kullandı. Aracı battığı yerden çıkaran tanık Özgür Çakmak (43) ise sanığın, "O yanımdaki Deniz değil" dediğini anlattı.

Dava süreci ve talepler

Deniz Oktay'ın yakınları sanıktan şikayetçi olurken, Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu da sanık hakkında fuhuştan soruşturma açılmasını talep etti. Mahkeme, sanık İdris Gökmen’in tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerinin katılımını uygun gördü.

Mahkeme, dosyada eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 9 Mart 2026 tarihine erteledi.

Not: Mahkemedeki sanık ve tanık beyanları tutanaklarda yer aldığı şekliyle aktarılmıştır.

ESKİŞEHİR’DE DENİZ OKTAY’I (30) BOĞDUKTAN SONRA CESEDİNE BENZİN DÖKEN İDRİS GÖKMEN, "DENİZ’İN BOĞAZINI SIKTIM, BIRAKTIĞIMDA HIRLIYORDU, OLAY GÜNÜ DEĞİL ERTESİ GÜN KORKUP AYNI YERE GİDİP DENİZ’İN CESEDİNE BENZİN DÖKÜP YAKTIM. ERTESİ GÜN YİNE BENZİN DÖKÜP YAKTIM" DEDİ.