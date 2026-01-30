Arnavutköy’de haraç çetesi çökertildi: Lastikçiyi kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı

Arnavutköy'de oto lastikçiden haraç isteyen ve reddedilince işyerini kurşunlayan çete, polis operasyonuyla çökertildi; 5 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:43
Arnavutköy’de haraç çetesi çökertildi: Lastikçiyi kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı

Arnavutköy’de haraç çetesi çökertildi: Lastikçiyi kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı

Olayın detayları

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir oto lastikçiden haraç isteyen ve olumsuz yanıt almaları üzerine iş yerini kurşunladığı öğrenilen çete, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla çökertildi.

Olay, 25 Ocak tarihinde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto lastik işletmesine ulaşan şahıslar iş yeri sahibinden haraç istedi; işletme sahibinin reddetmesi üzerine şüpheliler gece saatlerinde iş yerine gelerek silahla ateş açtı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde şahısların motosikletle geldikleri açıkça görüldü. İhbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı ve saatler süren kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

Yapılan analizler sonucunda şüphelilerin plakasız ve çalıntı bir motosiklet ile geldikleri tespit edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, çete üyesi olduğu belirlenen toplam 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GİRİŞLERİ

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GİRİŞLERİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza
2
Bursa İnegöl'de 5 Araca Gece Yarısı Saldırı Kamerada
3
Gebze'de 112 personeline tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine 7,5 yıla kadar hapis talebi
4
Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
6
İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü
7
Yüksekova'da 20 Kişilik Ekip AVM Çatısındaki Karı Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları