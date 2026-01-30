Arnavutköy’de haraç çetesi çökertildi: Lastikçiyi kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı

Olayın detayları

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir oto lastikçiden haraç isteyen ve olumsuz yanıt almaları üzerine iş yerini kurşunladığı öğrenilen çete, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla çökertildi.

Olay, 25 Ocak tarihinde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto lastik işletmesine ulaşan şahıslar iş yeri sahibinden haraç istedi; işletme sahibinin reddetmesi üzerine şüpheliler gece saatlerinde iş yerine gelerek silahla ateş açtı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde şahısların motosikletle geldikleri açıkça görüldü. İhbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı ve saatler süren kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

Yapılan analizler sonucunda şüphelilerin plakasız ve çalıntı bir motosiklet ile geldikleri tespit edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, çete üyesi olduğu belirlenen toplam 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GİRİŞLERİ