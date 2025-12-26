Arnavutköy'de küçük çocuğun tehlikeli ateş oyunu kamerada

Anadolu Mahallesi'nde 20 Aralık'ta yaşandı

İstanbul Arnavutköy’de, sokakta oynayan bir çocuğun tehlikeli anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bir binanın önünde, kepenk ile iş yeri boşluğu arasına ateş yaktığı görülüyor.

Olay, Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde 20 Aralık günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuk, sokakta bir süre dolaştıktan sonra beş katlı binanın zemin katındaki dükkanın önünde ateş yakmayı denedi.

İlk denemesinde başarısız olan çocuk, yaklaşık 10 dakika sonra geri dönerek ikinci kez ateş yaktı. Bu esnada alevlerin aniden büyümesiyle muhtemel bir yangın tehlikesi atlatıldı ve çocuk korkarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

İşyeri sahibi sabah saatlerinde dükkanda gördüğü karartılar üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek olayı açığa çıkardı. Görüntülerle birlikte Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Kayıtlarda çocuğun yerdeki malzemeleri tutuşturmaya çalıştığı ve ardından hızlıca uzaklaştığı anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE, KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN SOKAKTA TEHLİKELİ BİR OYUN OYNADIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI