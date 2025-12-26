DOLAR
Arnavutköy'de Küçük Çocuğun Tehlikeli Ateş Oyunu Kamerada

Arnavutköy'de bir çocuğun kepenk ile iş yeri boşluğuna ateş yakma anları 20 Aralık'ta güvenlik kamerasına yansıdı; iş yeri sahibi şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:28
Anadolu Mahallesi'nde 20 Aralık'ta yaşandı

İstanbul Arnavutköy’de, sokakta oynayan bir çocuğun tehlikeli anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bir binanın önünde, kepenk ile iş yeri boşluğu arasına ateş yaktığı görülüyor.

Olay, Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde 20 Aralık günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuk, sokakta bir süre dolaştıktan sonra beş katlı binanın zemin katındaki dükkanın önünde ateş yakmayı denedi.

İlk denemesinde başarısız olan çocuk, yaklaşık 10 dakika sonra geri dönerek ikinci kez ateş yaktı. Bu esnada alevlerin aniden büyümesiyle muhtemel bir yangın tehlikesi atlatıldı ve çocuk korkarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

İşyeri sahibi sabah saatlerinde dükkanda gördüğü karartılar üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek olayı açığa çıkardı. Görüntülerle birlikte Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Kayıtlarda çocuğun yerdeki malzemeleri tutuşturmaya çalıştığı ve ardından hızlıca uzaklaştığı anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

