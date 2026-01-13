Arnavutköy'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz

İslambey Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın kısa sürede önündeki araca sıçradı; 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:24
Arnavutköy'de otomobil yangını

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın, önünde park halinde bulunan başka bir araca da sıçradı.

Olayın seyri

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesinde akşam saatlerinde sürücüsünün aracı park edip stop ettirmesinin hemen ardından otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın önünde bulunan başka bir otomobile de sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı iki araçta da büyük çapta hasar oluştu ve araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Görüntüler ve soruşturma

Yangın anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde alevlerin motor kısmını sardığı ve kısa sürede diğer araca sıçradığı anlar yer aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

