Artvin'de Gürcistan'a Kaçış: Tırda Gizlenen 7 Kişi Yakalandı

Artvin'de tırda gizlenen ve arananlar da dahil olmak üzere 7 kişi, Gürcistan'a yasa dışı geçiş girişimi sırasında yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:35
Artvin'de Gürcistan'a Kaçış Girişimi Engellendi

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, aralarında aranan şahısların da bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Operasyon detayları

Edinilen bilgilere göre, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların bir tırla yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Gümrük sahasında durdurulan tır, x-ray cihazı ile kontrol edildi. Yapılan incelemede tırın dorse kısmına saklanmış 3 şahıs tespit edilerek yakalandı.

Operasyonun devamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüpheliler de Sarp Sınır Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Yasal işlem ve sonuç

Haklarında çeşitli suçlardan aranma ve adli kaydı bulunan toplam 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Hopa Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar, Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

