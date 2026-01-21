Tanju Özcan ve CHP’li Başkanlar Cumhurbaşkanına Hakaret Davasından Beraat Etti

Tanju Özcan ve CHP’li Başkanlar beraat etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, “Zincirleme Şekilde Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Olayın arka planı

Olay, geçtiğimiz yıl 21 Mart tarihinde Bolu’da gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sürecin ardından düzenlenen yürüyüşe katılan isimler hakkında, yürüyüş esnasında kullandıkları ifadeler gerekçe gösterilerek dava açıldı.

Mahkeme süreci ve karar

Dava, Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Tanju Özcan, Tahsin Mert Karagöz ve Çetin Uç ile avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklar ise suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya konu ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı kanaatine vararak, sanıkların beraatine karar verdi.

