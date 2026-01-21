Kırklareli’de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kırklareli Eriklice yolunda otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı, çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 18:27
Kaza Detayları

Kırklareli’de, merkeze bağlı Eriklice köyü yolu üzerinde seyir halindeki otomobilin karşı şeritten gelen kamyonla çarpışması sonucu ağır bir trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştiği bildirilirken, kazada otomobilde bulunan kişiler araç içinde sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanma ve Müdahale

Sahada yapılan kontrollerde, otomobilde bulunan kişilerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir kişi ise ağır yaralı olarak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yol Durumu ve Soruşturma

Kaza nedeniyle Eriklice yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

KAZA YERİ İTFAİYE

EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

