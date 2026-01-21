Burdur'da kuzenini öldüren sanığa 36 yıl, eşine 29 yıl hapis

Burdur'da kuzen cinayeti: Sanığa 36 yıl, eşine 29 yıl hapis

Burdur merkezli davada, kuzenini öldüren sanığa 36 yıl, eşi hakkında ise 29 yıl hapis cezası verildi.

Olay

Olay, 22 Eylül 2024 günü saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi ile 811. Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre Onur Altan (24), aralarında önceden husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu (24) idaresindeki aracı, kendi aracıyla önünü keserek aracın içerisinden tüfekle iki el ateş etti.

Ateş sonucu göğsüne isabet alan Beytullah Soylu bilincini kaybetti; yokuş aşağı kayan araç park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Araçta yolcu olan Bekir Ö. (18) ve Özcan S. (20) ise çeşitli yerlerinden saçma isabetiyle yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; ağır yaralı olan Beytullah Soylu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve yakalama

Cinayetin ardından kaçan Onur Altan, polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle birlikte bir evde saklanırken yakalandı. Soruşturma kapsamında babası Y.A. (48), eşi Şerife Altan (21), arkadaşları Beytullah T. (34) ve Erkan A. (32) gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrası Onur Altan ve eşi Şerife Altan tutuklandı, arkadaşları Beytullah T. ve Erkan A. için ev hapsi verildi; babası Y.A. ise serbest bırakıldı.

Dava süreci

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Onur Altan ve eşi Şerife Altan hakkında maktul Beytullah Soylu’ya yönelik eylemlerinden dolayı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası, diğer yaralamalara dair ise ayrı ayrı hapis cezaları talep edildi. Tutuksuz yargılanan Erkan A. ve Beytullah T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan dava açıldı.

İlk duruşmada mahkeme heyeti, Onur Altan ve Şerife Altan’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, ev hapsiyle yargılanan Erkan A. ve Beytullah T. hakkında ev hapsi kaldırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetti.

Duruşma ve karar

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşmasında, sanıklar ile mağdur yakınları ve taraf avukatları yer aldı. İddia makamı tutukluluk halinin devamını talep ederken, sanık avukatları tahliye talep etti. SEGBİS ile duruşmaya bağlanan sanıklar önceki savunmalarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ara kararın ardından hükmünü açıkladı: Onur Altan, maktul Beytullah Soylu’ya karşı işlendiği gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik uygulanarak 18 yıl, Özcan S. ile Bekir Ö. ye karşı "olası kastla öldürmeye teşebbüs" nedeniyle her biri için 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı; toplam 36 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, Şerif Altan hakkında ise maktul Beytullah Soylu’ya karşı "kasten öldürme suçu fikir ve eylem birliği içerisinde" işlediği gerekçesiyle 15 yıl, Özcan S. ve Bekir S. yönünden ise her biri için 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Karar kapsamında verilen toplam cezalar metinde belirtildiği şekilde Onur Altan için 36 yıl, Şerife/Şerif Altan için ise 29 yıl olarak duyuruldu.

