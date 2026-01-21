Batman Kozluk'ta TPAO'ya Ait Şelmo 73 Petrol Kuyusunda Yangın Söndürüldü

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait Şelmo 73 petrol kuyusunda yangın çıktı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın Detayları

Yangın, Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyü mevkiinde, bölgede üretim faaliyeti yürüten Şelmo 73 petrol kuyusunda meydana geldi. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle olarak kaydedildi.

Sahada görevli personel yangını fark ederek derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, küçük çapta çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

Yetkili Açıklama ve İnceleme

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik değerlendirmeleri sürüyor.

