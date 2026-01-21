Malatya'da Ergün Apartmanı davası: 7 sanığa hapis, 3’ü tutuklandı

Yayın Tarihi: 21.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 18:09
Mahkeme heyeti son duruşmada kararı açıkladı

Malatya’da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği Ergün Apartmanı ile ilgili davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki olayda, binadan 21 kişi yaralı olarak kurtulmuştu.

Davaya bakan Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, Statik Proje Müellifi B.Ö., Fenni Mesul B.B. ve Müteahhit İ.G. hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 9’ar ay hapis cezası verildi. Mahkeme, bu üç sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına ve yakalanmasına karar verdi.

Duruşma salonunda hazır bulunan B.B., hükümle birlikte gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Davanın diğer sanıklarından Y.E. ile ilgili karar 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası yönünde olurken, dosyada belediye personeli olarak yer alan D.Ö., B.S. ve A.Ö. hakkında mahkeme 8’er yıl 10’ar ay 20’şer gün hapis cezası verdi. Mahkeme başkanının bu sanıkların tutuklanmasına yönelik muhalefet şerhine karşın, heyetin diğer iki üyesinin oy çokluğuyla bu sanıklar için adli kontrol kararı verildi.

Dava kapsamında yargılanan mimar H.A. ile sanıklar B.A. ve M.G. ise delil yetersizliği ve kusur durumları göz önüne alınarak beraat etti.

Mahkemenin kararı, Ergün Apartmanı’nda yaşamını yitirenler ve olayla ilgili sorumluluk tartışmaları açısından önemli bir hukuki adım olarak kayda geçti.

