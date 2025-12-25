Karaman'da Kepçeyle Kaçak Kazı: 14 Kişi Suçüstü Yakalandı

Karaman'da kepçeyle kaçak kazıya operasyon: 14 gözaltı

Güldere'de dronla tespit edilen ekip suçüstü yakalandı

Karaman'da ekskavatör kepçe ile tarihi eser aradıkları belirlenen 14 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonda suçüstü yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Güldere köyü sınırlarındaki dağlık arazide gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında bazı kişilerin dağlık alanda kepçeyle tarihi eser aradıkları ihbarını aldı ve harekete geçti.

Ekipler, dronla bölgeyi izleyerek kaçak kazı yapan şüphelileri tespit etti ve operasyon düzenledi. Operasyonda şehir dışından kente gelerek dağlık arazide kepçelerle kaçak kazı yaptıkları belirlenen M.T, M.D, F.T, M.M.S, M.A, K.G, İ.T, A.K, A.Ö, S.U, E.G, M.A, Ö.Ö ve R.K isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda kazıda kullanılan 2 ekskavatör kepçe, dedektör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor; olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

