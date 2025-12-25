Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten birim ve gözaltı

Soruşturmayı yürüten birim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu olarak açıklandı. Soruşturma kapsamında Steven Sadettin Saran, 'uyuşturucu madde temin etme', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından gözaltına alınmıştı.

Adliye süreci ve adli kontrol şartı

Şüpheli Saran, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliye ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Saran, savcılıktaki yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, belirlenen yerlere pazartesi ve perşembe günleri 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

