DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,54 -0,03%
BITCOIN
3.749.757,09 0,03%

Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; pazartesi ve perşembe imza şartı getirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:10
Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten birim ve gözaltı

Soruşturmayı yürüten birim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu olarak açıklandı. Soruşturma kapsamında Steven Sadettin Saran, 'uyuşturucu madde temin etme', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından gözaltına alınmıştı.

Adliye süreci ve adli kontrol şartı

Şüpheli Saran, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliye ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Saran, savcılıktaki yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, belirlenen yerlere pazartesi ve perşembe günleri 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran 'imza atmak' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran 'imza atmak' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Karakaya: 2025'te Bitlis'te Asayiş Raporu — Operasyon ve Yakalamalar
2
İrtikap Soruşturması: Yahşihan Eski Başkanı Türkyılmaz Tahliye Edildi
3
Elmalı'da 'Sakızmatik' Kumar Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
4
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
5
Karaman'da Kepçeyle Kaçak Kazı: 14 Kişi Suçüstü Yakalandı
6
Karaman’da Kepçeli Tarihi Eser Operasyonu: 14 Gözaltı
7
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Kaza: Merdiven Basamakları İşyerine Dalmayı Engelledi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması