Elmalı'da 'Sakızmatik' Kumar Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sakızmatik oyun makineleriyle kumar oynatıldığı belirlenen kahvehane ve markete operasyon yapıldı; 2 işletme sahibi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:13
Jandarmadan iki iş yerine eş zamanlı müdahale

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, halk arasında sakızmatik olarak bilinen elektronik oyun makineleri üzerinden kumar oynatıldığı tespit edilince jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonu yürüten Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmada, ilçede bazı iş yerlerinde kumar oynanmasına yer ve imkân sağlandığını belirledi.

Yapılan aramalarda, V.A.'nın işlettiği kahvehane ile E.E.'nin işlettiği markette 3 adet oyun makinesi ile çok sayıda tombala kağıdı ve pulu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, işletme sahipleri olan 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma ve incelemeler sürüyor.

