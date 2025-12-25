DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,54 -0,03%
BITCOIN
3.749.757,09 0,03%

Sinop Kılıçlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erfelek-Sinop yolu Kılıçlı mevkiinde meydana gelen kazada 34 KDR 202 plakalı araç kanala düştü, sürücü N.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:53
Sinop Kılıçlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop Kılıçlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop’un Kılıçlı köyü mevkiinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza Detayları

Kaza, saat 12.00 sıralarında Erfelek-Sinop yolu Kılıçlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Y. idaresindeki 34 KDR 202 plakalı otomobil, Erfelek istikametinden Sinop istikametine seyrederken sollama yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yolun karşı tarafında bulunan kanala düştü.

Kazada sürücü N.Y. yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı N.Y., sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç bulunduğu yerden traktör yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERFELEK-SİNOP YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

ERFELEK-SİNOP YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

ERFELEK-SİNOP YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Karakaya: 2025'te Bitlis'te Asayiş Raporu — Operasyon ve Yakalamalar
2
İrtikap Soruşturması: Yahşihan Eski Başkanı Türkyılmaz Tahliye Edildi
3
Elmalı'da 'Sakızmatik' Kumar Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
4
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
5
Karaman'da Kepçeyle Kaçak Kazı: 14 Kişi Suçüstü Yakalandı
6
Karaman’da Kepçeli Tarihi Eser Operasyonu: 14 Gözaltı
7
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Kaza: Merdiven Basamakları İşyerine Dalmayı Engelledi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması