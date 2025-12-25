Sinop Kılıçlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop’un Kılıçlı köyü mevkiinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza Detayları

Kaza, saat 12.00 sıralarında Erfelek-Sinop yolu Kılıçlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Y. idaresindeki 34 KDR 202 plakalı otomobil, Erfelek istikametinden Sinop istikametine seyrederken sollama yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yolun karşı tarafında bulunan kanala düştü.

Kazada sürücü N.Y. yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı N.Y., sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç bulunduğu yerden traktör yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERFELEK-SİNOP YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.