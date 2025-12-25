Vali Karakaya: 2025'te Bitlis'te Asayiş Raporu — Operasyon ve Yakalamalar

Vali Karakaya 2025 Asayiş Değerlendirmesini Açıkladı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2025 yılı içinde il genelinde gerçekleştirilen asayiş faaliyetlerini ve operasyon sonuçlarını Valilik toplantı salonunda yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

Güvenlik Teşkilatının Çalışma Prensibi

Vali Karakaya, göreve başladıkları ilk günden itibaren Bitlislilere en iyi hizmeti sunmak için ekipleriyle yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, ülke ve ilin huzuru için "7 gün 24 saat" esasına göre azim ve kararlılıkla görev yürüttüklerini söyledi. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde olmak üzere yaklaşık 9 bin personelle hizmet verildiğini ifade etti.

Terör ve Organize Suç Operasyonları

Vali Karakaya, terörle mücadelenin ilde sürdüğünü belirterek, 1 Ocak'tan bugüne kadar jandarma ve emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonlara ilişkin şu verileri paylaştı: 3 bin 294 kırsal ve 34 şehir operasyonunda toplam 67 şahıs gözaltına alındı; gözaltına alınanlardan 14'ü tutuklandı, 24 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Organize suçlarla mücadelede ise 6 operasyon ile 4 organize suç örgütü çökertildi; 134 şahıs gözaltına alındı, 45 şahıs tutuklandı ve 36 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.

Asayiş Olaylarında Azalış

Kişilere karşı işlenen suçlar, konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, huzur ve sükunu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve tehdit gibi asayiş olaylarında 2024 yılına göre %6 düşüş olduğunu açıkladı.

Hırsızlık, Yakalama ve Ruhsatsız Silahlar

Motosiklet hırsızlığı, evden, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, yağma (gasp) ve dolandırıcılık olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %17 düşüş sağlandığını belirten Vali Karakaya, son 1 yılda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 620 şahsın yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildiğini, ifade için aranan 2 bin 611 şahsın yakalanarak adli işlemlerinin yapıldığını söyledi. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında ele geçirilenler: 134 tabanca, 29 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek ve 130 av tüfeği; bu kapsamda 370 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu imal ve ticareti suçları kapsamında son 1 yılda 121 operasyon gerçekleştirildi; 278 şahıs gözaltına alındı, 137 şahıs tutuklandı ve 15 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Uyuşturucu kullanmak suçundan 600 olay meydana geldi, 611 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ele geçirilen maddeler arasında: 72 kg metamfetamin, 65 kg esrar, 3 kg eroin, 2 kg afyon sakızı, 171 g kokain, 3 kg bonzai, 402 sentetik ecza hapı, 42 captagon hap, 180 ecstasy hap ve 1.529 kök hint keneviri yer aldı. Vali Karakaya, uyuşturucuyla mücadelenin önceliğinin gençleri ve toplumu korumak olduğunu vurguladı ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Siber Suçlar ve Trafik Denetimleri

Siber suçlar kapsamında il genelinde siber, güvenlik, terör, kaçakçılık, narkotik ve asayiş suçlarına ilişkin toplam 1.030 suç unsuru şahıs ve hesap tespit edildi. Buna göre terörle iltisaklı 74 şahıs, ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçlarından 61 şahıs ve çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında 17 şahıs gözaltına alınmış, 54 şahıs tutuklanmıştır. Trafik denetimlerinde 2024 yılında 389.832 araç denetlenmiş ve 86.084 araca işlem yapılmış; 2025 yılında ise 582.451 araç denetlenmiş, 134.598 araca işlem uygulanmıştır. Ticari taksi denetimlerinde 2024'te 4.149 taksi denetlenmiş ve 354 taksiye işlem yapılmış; 2025'te ise 5.725 taksi denetlenmiş ve 480 taksiye işlem uygulanmıştır.

Sahil Güvenlik ve Van Gölü Denetimleri

Vali Karakaya, 2025 yılı içinde Van Gölü'nde 2.520 saat seyir icra edildiğini, görev süresince 138 tekne kontrol edilerek toplam 32 tekneye yasal işlem uygulandığını söyledi. Ayrıca 3.725 şahsın sorgulaması yapılmış, aranma kaydı bulunan 3 şahıs hakkında gerekli adli işlemler uygulanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Van Gölü'ndeki çalışmalarına vurgu yapıldı.

Göç ve Düzensiz Göç Operasyonları

İlde uluslararası koruma altında 80, ikamet izni bulunan 246 yabancı uyruklu ve geçici koruma altında 997 Suriyeli bulunduğunu aktaran Vali Karakaya, 1 Ocak 2025'ten bugüne kadar düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik 211 operasyon yapıldığını; 152 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 578 düzensiz göçmen yakalandığını bildirdi. Yakalanan organizatörlerden 88 şahıs tutuklanmış, 64 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmış, yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Ayrıca 3 mobil göç noktası aracında 9.242 kişinin kimlik denetimi yapılmıştır.

Yeni Yıl Tedbirleri ve Teşekkür

Vali Karakaya, 2026 yılını karşılarken vatandaşların huzur ve güven içinde olabilmesi için Emniyet ve Jandarma birimlerinin 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 150 ekip ve 760 personel ile görev yapacağını söyledi. Kadim Bitlis'in huzurunun, güvenlik güçlerinin fedakârlık, cesaret ve sorumluluk bilinciyle sağlandığını belirterek, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeline teşekkür etti ve Bitlislilerin yeni yılını kutladı.

Vali Ahmet Karakaya: "Bizler göreve başladığımız ilk günden itibaren Bitlisli hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

