Karaman’da Kepçeli Tarihi Eser Operasyonu: 14 Gözaltı

Karaman’da jandarmanın ‘Anadolu Mirası’ operasyonunda, Güldere köyü sınırlarında kepçeyle kaçak kazı yapan 14 kişi suçüstü yakalandı; 2 ekskavatör ve dedektör ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:00
Karaman’da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kepçeyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 14 kişi suçüstü yakalandı.

Olay yeri ve tespit

Olay, merkeze bağlı Güldere köyü sınırlarında bulunan dağlık arazide gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Anadolu Mirası Operasyonları’ kapsamında bazı kişilerin dağlık arazide eskavatör kepçe ile tarihi eser aradığı yönünde bilgi aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, bölgeye ulaşarak ilk incelemeyi dronla yaptı ve şahısların kaçak kazı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Gözaltılar ve ele geçirilen malzemeler

Operasyonla şehir dışından kente gelerek dağlık arazide kepçelerle kaçak kazı yaptıkları belirlenen M.T, M.D, F.T, M.M.S, M.A, K.G, İ.T, A.K, A.Ö, S.U, E.G, M.A, Ö.Ö ve R.K isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda kazıda kullanılan 2 ekskavatör kepçe, dedektör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

