Şırnak İdil'de Akran Zorbalığı: 12 ile 15 Arasında Bir Grup Öğrenci Darp Etti

Şırnak İdil'in Okçu köyünde, 12 ile 15 arasında değişen bir grup gencin bir çocuğa tekme, tokat ve yumruklarla saldırısı cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:42
Şırnak İdil'de Akran Zorbalığı: 12 ile 15 Arasında Bir Grup Öğrenci Darp Etti

Şırnak İdil'de Akran Zorbalığı: Okul Önünde Şiddet

Olayın Detayları

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Okçu köyünde, okul çıkış saatinde bir çocuğa yönelik saldırı meydana geldi. 12 ile 15 arasında değişen bir grup genç, yoldan ilerleyen ve ismi öğrenilemeyen bir çocuğa tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.

Saldırı sonucu çocuk yere düşerek dakikalarca darp edildi. Olay, okuldan çıkan minik öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşti; minik öğrenciler korkudan sağa sola kaçtı.

Görüntüler Kaydedildi

Olay anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kayda yansıyan görüntülerde çocuğun yere düştüğü ve grubun saldırısının sürdüğü görülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

